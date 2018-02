Registro completo de Slowdive en radio KEXP

A casi un año de que Slowdive tuviera el lanzamiento de su excelente último disco -de carácter homónimo y primer trabajo de la banda en 22 años-, el grupo escocés sigue adelante con la promoción de aquel, el que también fue destacado en el primer lugar de nuestra lista de los mejores discos internacionales de 2017.

Así, con la intención de seguir mostrando el material, el pasado 25 de octubre los encabezados por Rachel Goswel llegaron a los estudios de la radio KEXP para ofrecer un show cuyo registro acaba de ser liberado de forma íntegra. En el mismo, el grupo realiza versiones de “Slomo“, “Star Roving” y “Sugar For The Pill“, los tres temas extraídos del LP mencionado. Además, el quinteto también tocó “Crazy For You” de su álbum publicado en 1995, “Pygmalion“.

Puedes ver la actuación completa a continuación: