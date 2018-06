Registro completo de Melvins en House Of Strombo

Han pasado menos de dos meses desde que The Melvins tuviera el lanzamiento de su nuevo larga duración, “Pinkus Abortion Technician“, un trabajo con el que la histórica banda norteamericana alcanzó la friolera de 26 discos editados desde su formación en 1983.

Fue para celebrar lo anterior y para seguir con la presentación del registro, que los de Montesano llegaron a The Strombo Show (o House Of Strombo, donde los grupos realizan sets al interior de una casa con público a su alrededor), donde tocaron “Stop Moving To Florida” y “Don’t Forget To Breathe” del álbum mencionado, además de “Kicking Machine“, “Onions Make The Milk Taste Bad“, “The Talking Horse” y “Evil New War God“.

Puedes ver el genial show completo a continuación: