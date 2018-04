Registro completo de The Breeders en Tiny Desk Concert

Sólo quedan cuatro días para que se concrete el esperadísimo regreso discográfico de A Perfect Circle, sin duda, uno de los retornos que marcará la temporada 2018. Será este viernes 20 de abril cuando la banda norteamericana tenga el lanzamiento de “Eat The Elephant“, su primer registro en catorce años y cuarto LP de su carrera.

Anticipado previamente por los muy buenos temas que son “The Doomed“, “Disillusioned” y “TalkTalk“, ahora los encabezados por Maynard James Keenan compartieron un cuarto single de la producción. La canción se titula “So Long, And Thanks For All The Fish” y quizás su sonido sea algo distinto a todo lo que conocemos de APC; mucho más pop podría ser el concepto. Lo cierto es que Maynard no tiene inconvenientes para incluir a Marilyn Monroe, Willy Wonka, Major Tom, Muhammad Ali y la Princesa Leia en las letras del corte.

Puedes escuchar el material a continuación: