Registro completo de Mogwai en radio KEXP

A casi siete meses de que Mogwai tuviera el lanzamiento de su excelente último álbum de estudio, “Every Country’s Sun“, el grupo escocés sigue adelante con la promoción del registro, el que también fue destacado en nuestra lista de los mejores discos internacionales de 2017.

Así, con la intención de seguir mostrando el material, el pasado 24 de noviembre la banda europea llegó a los estudios de la radio KEXP para ofrecer un show cuyo registro acaba de ser liberado de forma íntegra. En el mismo, el grupo realiza versiones de “Crossing The Road Material“, “Party In The Dark“, “Don’t Believe The Fife” y “Every Country’s Sun“, todos estos temas extraídos del LP mencionado. Puedes revisar el video más abajo.

Recordemos que Mogwai llegará a nuestro país el próximo 12 de mayo para encabezar la segunda edición del Festival Fauna Otoño.