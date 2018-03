Reeditarán “Pulse” de Pink Floyd en vinilo

Además de “Live At Pompeii” (1972) y de “Delicate Sound Of Thunder” (1988), sin duda el otro gran registro en vivo de Pink Floyd es “Pulse” (1995). Claro, para la realización de estos dos últimos discos Roger Waters ya no era parte de la legendaria banda británica, sin embargo, ambos conciertos son de una factura impresionante, con un David Gilmour absolutamente brillante.

Es precisamente del álbum editado a mediados de los noventa que ahora se va a hacer una reedición en vinilo, la que estará compuesta por cuatro discos con la totalidad de los cortes presentes en la producción original. Su fecha de lanzamiento quedó fijada para el próximo 18 de mayo, contando, por supuesto, con abundante material gráfico de la época.

Recordemos que el material de “Pulse” se recoge del tour que el grupo realizó por Europa en 1994 para la promoción “The Division Bell” (1994), último trabajo de la banda antes de la salida de “The Endless River” en 2014.