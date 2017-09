Reeditarán “Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols” de Sex Pistols con material inédito

A pesar de que Sex Pistols tuvo una brevísima carrera en su primera etapa (la única trascendente, en realidad), la legendaria banda británica facturó uno de los discos más importantes de todos los tiempos, tanto por su sonido como por todo lo que representa detrás. Hablamos de “Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols“, editado en 1977.

Ahora, a propósito del aniversario número 40 que está celebrando el álbum este año, se publicará una edición con material inédito de aquel, la que incluirá el LP original remasterizado, una serie de lados-B y rarezas, y registros en vivo. La colección de 3 CDs, además contará con un DVD que muestra 3 conciertos del grupo en la época, aparte de sus videos promocionales.

La producción será lanzada el próximo 27 de octubre, y ya está disponible para ser pre ordenada AQUÍ (revisa los detalles en el mismo sitio).