Reeditarán “In Absentia” y “Deadwing” de Porcupine Tree en vinilo

Hace sólo dos meses, el enorme “Automatic For The People” cumplió nada menos que 25 años desde su lanzamiento (5 de octubre de 1992), y R.E.M. celebró el aniversario publicando una completa reedición con el álbum original remasterizado, además de algún material inédito.

Sin embargo, eso no es todo, porque la fundamental banda disuelta en 2011 acaba de compartir un mini documental titulado “Automatic Unearthed“, el que, claro, tiene como tema central la concepción del trabajo que incluye entre sus cortes a “Man On The Moon“, “Drive” o “Everybody Hurts“.

Te dejamos con el registro a continuación (en inglés):