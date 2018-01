Reeditarán “How The West Was Won” de Led Zeppelin

2018 será un año marcado por la celebración del aniversario número 50 de Led Zeppelin, tanto por el tiempo que ha pasado desde su primer concierto (septiembre de 1968 bajo el nombre de The New Yardbirds), como por la importancia que tienen los británicos para el rock.

Es por lo anterior que hace poco más de un mes Jimmy Page anunció que habrían novedades en el catálogo del grupo, puntualmente, edición de material inédito bajo su propia supervisión.

La primera muestra de esto es la nueva versión que tendrá el álbum en vivo, “How The West Was Won“, trabajo que fue registrado con los conciertos ofrecidos por la banda el 25 y 27 de junio de 1972 en California, y que tuvo su lanzamiento en 2003 como un disco doble.

La colección va estar disponible en distintos formatos (revisa el detalle ACÁ) y con sonido remasterizado (con el visto bueno de Page), siendo la primera vez del LP en vinilo. Su salida quedó fijada para el próximo 23 de marzo.