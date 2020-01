Red Hot Chili Peppers grabará nuevo álbum con John Frusciante

En el día que habría sido su cumpleaños 73, Parlophone Records ha anunciado dos nuevos EPs de David Bowie. Ya van cuatro años desde su muerte en 2016 y a esta altura del partido no se hace extraño que siga saliendo material del Duque Blanco, lo que ha sido toda una constante en todo este período desde su ida a Marte. “Is It Any Wonder?” y “ChangesNowBowie” son los nombres escogidos para dichos trabajos, los que recogen rarezas, versiones inéditas y en vivo.

El primero de ellos contiene canciones inéditas y algunas rarezas, desde donde se extrae el primer adelanto: una versión alternativa de “The Man Who Sold The World” que ya está disponible en streaming. El otro EP, “ChangesNowBowie”, se compone de los ensayos en la BBC que se llevaron a cabo en noviembre de 1996, en preparación para su show en el Madison Square Garden por su cumpleaños cincuenta. Este trabajo verá la luz para el Record Store Day, el 18 de abril, mientras que “Is It Any Wonder?” será el primero en ser lanzando, a partir del 17 de enero, un track por semana en las plataformas digitales.

A continuación puedes escuchar la versión de “The Man Who Sold The World”.