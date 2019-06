Rata Blanca vuelve a Chile en septiembre

Se acerca una nueva edición del Vívela Festival, evento que contará con cinco escenarios y más de 20 artistas este próximo 19 de octubre en el Parque Quinta Normal. Serán más de 10 horas de música sin pausa con un cartel que cuenta con nombres como Bomba Estéreo, Inner Circle, y Morcheeba como sus principales atracciones, estableciendo una gran variedad de estilos para los invitados.

A ellos se les suma Mau y Ricky, Vicente García, Monsieur Periné, Santa Feria, Rels B, Nonpalidece, Lucybell, Power Peralta, Don Patricio, Locoplaya, Bejo, DrefQuila, Movimiento Original, Tommy Boysen, El Bloque 8, We Are The Grand, Pascuala Ilabaca, Fat Pablo y Pablito Pesadilla, quienes completan la parrilla de artistas de un festival que tiene como objetivo diversificar la oferta cultural santiaguina.

Los escenarios que recibirán las presentaciones serán el “Valle Norte” y el “Valle Sur” que albergarán los shows estelares y de gusto masivo, “La Tribu”, que recibirá artistas de menor convocatoria, el “Escudo Stage” que contará con nuevas experiencias artísticas y el “Viveland”, que será el de varias sorpresas.

La venta de entradas ya está disponible a través del sistema Puntoticket, con los siguientes valores:

GENERAL:

Preventa: $28.250

Venta 2: $31.650

Venta 3: $36.150

HOSPITALITY:

Preventa: $42.950

Preventa 2: $47.450

Preventa 3: $52.000

*Precios incluyen cargo por servicio.