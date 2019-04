Rammstein comparte extractos de dos nuevas canciones: “Radio” y “Zeig Dich”

El pasado sábado 13 de abril, Weezer se presentó en el festival Coachella, donde invitaron al escenario a Tears For Fears para interpretar “Everybody Wants To Rule The World“, canción original del conjunto que fue incluida en “Teal Album” (2019), colección de covers que Weezer estrenó hace poco. Luego de eso, la banda estuvo presente en el show de “Jimmy Kimmel Live!“, donde nuevamente se acompañaron para la interpretación de dicha canción, en un momento que puedes revisar más abajo.

Recordemos que la banda debutará el próximo 24 de septiembre en Movistar Arena, con entradas disponibles mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores: