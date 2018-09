Rammstein asegura que su nuevo disco está casi listo

Rammstein anuncia novedades sobre su nuevo disco de estudio, ya que mediante un tweet, la banda alemana afirmó estar “casi listos” con la grabación de su próximo trabajo, sucesor de “Liebe ist für alle da“, publicado en 2009. En el mencionado posteo, el conjunto subió fotos con una orquesta y un coro, con quienes están grabando lo que será su séptimo LP.

Por ahora se desconocen mayores detalles sobre una fecha de lanzamiento, pero se estima que este trabajo vería la luz en 2019, diez años después de su sucesor. Revisa el tweet de la banda acá abajo.

𝘎𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘵 𝘎𝘦𝘬𝘳𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩, 𝘏𝘢𝘳𝘧𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘯𝘦𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘯𝘴 𝘍𝘭𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩.

Almost done! Orchestra and choir recordings in Minsk for album No. 7! pic.twitter.com/cgMlSst8qE

— Rammstein (@RSprachrohr) September 17, 2018