Rage Against The Machine reeditará su discografía completa en vinilo

Rage Against The Machine se suma a la lista de artistas que abrazan el formato del vinilo, ya que la legendaria banda acaba de anunciar la reedición de todos su álbumes en ese formato. A contar del próximo 28 de septiembre, los fans podrán obtener nuevas ediciones de “Rage Against The Machine” (1992), “Evil Empire” (1996), “The Battle Of Los Angeles” (1999), “Renegades” (2000) y el álbum en vivo “Live At The Grand Olympic Auditorium” (2003), los trabajos más importantes de su carrera.

Los álbumes pueden ser preordenados a través de la página oficial de la banda, donde también se publicaron poleras alusivas a cada uno de los discos. Revisa los productos acá.