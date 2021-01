Rage Against The Machine publica el corto documental “Killing in Thy Name”

Los mensajes políticos son clave para entender a Rage Against The Machine, ya que la banda suele tratar conflictos sociales en las letras de sus canciones. Entendiendo esto, no resulta sorprendente que los norteamericanos en conjunto al colectivo internacional de artistas The Ummah Chroma, que significa Comunidad de Color, hayan lanzado un documental llamado “Killing In Thy Name”, en el que abordan la lucha racial en la sociedad norteamericana.

A continuación, te dejamos el documental: