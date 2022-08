Rage Against The Machine interpretó “Fistful Of Steel” por primera vez en 25 años

Este fin de semana, Rage Against The Machine cerró su serie de conciertos en el Madison Square Garden y también su gira 2022, luego de que anunciaran la cancelación del tramo europeo de su reunión para que el frontman Zack De La Rocha pueda recuperarse tras sufrir una lesión en su tobillo. Al cerrar esta primera etapa de la gira, la banda preparó un setlist lleno de sorpresas, entre las que se encontraba la primera interpretación en vivo desde 1997 de “Fistful Of Steel“, que por supuesto fue capturado desde la audiencia.

La gira “Public Service Announcement” cerró luego de cinco noches en el mítico recinto de Nueva York, donde además del track mencionado, RATM incorporó en su show canciones como el cover de “The Ghost of Tom Joad” de Bruce Springsteen, la canción “No Shelter” para la banda sonora de “Godzilla” (Roland Emmerich, 1998) e incluso la colaboración de Zack con Run The Jewels, teloneros de la gira, con “Close Your Eyes (And Count to Fuck)“.

La banda retomará sus actividades el próximo 22 de febrero de 2023, fecha en que se presentarán en el Pan American Center de Las Cruces, New Mexico. Luego de eso recorrerán Norteamérica hasta el mes de abril, cuando termina la gira. De momento, se desconoce si es que la banda irá igualmente a Europa el próximo año, o si finalmente llegan hasta Sudamérica luego de 13 años de ausencia.

Mira el momento capturado desde el público acá: