Rage Against The Machine comienza su gira de reunión

Llegó el tan esperado momento por los fans de Rage Against The Machine, ya que la banda finalmente concretó su reunión luego de dos años desde su anuncio original. La agrupación conformada por Zack De La Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, realizó el primer concierto de su gira “Public Service Announcement” en Wisconsin con una presentación repleta de sus grandes éxitos, donde no faltaron tracks esenciales como “Killing In The Name”, “Bulls On Parade”, “Testify”, entre muchos otros.

Ahora la banda seguirá su periplo por Norteamérica y Europa durante el resto de 2022 y también en 2023, donde han ido confirmando varias de las fechas que se han postergado debido a la pandemia del COVID-19. Cabe señalar, además, que el cuarteto está realizando están presentaciones junto a Run The Jewels como acto de apertura.

A continuación te dejamos el setlist y algunos videos del primer show capturados desde la audiencia.

Setlist: