Rage Against The Machine anuncia nuevo disco en vivo: “Live At The Democratic National Convention 2000”

No es exactamente un trabajo con nuevas canciones (de hecho, ni pensarlo ante el actual estado de la banda), pero se trata de uno de los registros más recordados de Rage Against The Machine en su faceta puramente contestataria.

Durante el año 2000, la ya legendaria banda formada por Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk se apostó en la misma calle para ofrecer un concierto justo en frente del edificio que acogía la convención nacional democrática de esa temporada, la que tuvo lugar en Los Angeles.

El set, aunque corto (sólo seis canciones), incluyó algunos de los temas más desafiantes del grupo, como “Testify“, “Sleep Now In The Fire” o “Freedom“. RATM tendría su separación sólo unos meses después de esta presentación.

El disco, titulado “Live At The Democratic National Convention 2000“, tendrá su lanzamiento durante el próximo Record Store Day (21 de abril) y estará disponible en vinilo.

Setlist: