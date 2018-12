Radiohead y The Cure lideran el grupo de inducidos al Rock & Roll Hall Of Fame 2019

Luego de algunos meses de espera, ya está aquí la nueva lista de inducidos para el “Rock & Roll Hall of Fame“, el que tendrá su versión 2019 en marzo próximo. La ceremonia se realizará el día 29 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, y tendrá como inducidos a Radiohead, The Cure, Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music, The Zombies, y Janet Jackson.

Entre las notables omisiones para este año se encuentran nombres como Rage Against the Machine, Kraftwerk, MC5, Rufus & Chaka Khan, LL Cool J, Devo, Todd Rundgren, y John Prine, quienes no consiguieron la votación suficiente para ser parte de la nueva camada de inducidos.

Cabe destacar que una de las reglas del salón es tener al menos 25 años desde el lanzamiento del disco debut, por lo que hay omisiones este año como Björk, Bikini Kill, Suede, The Verve, Rancid, Beck, The Roots, Jeff Buckley, Dave Mathews Band, Wu-Tang Clan, OutKast o Snoop Dogg, quienes ni siquiera fueron nominados.