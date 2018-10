Radiohead, The Cure y Rage Against The Machine entre los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2019

Ya está aquí la nueva lista de nominados para el “Rock & Roll Hall of Fame“, el que tendrá su versión 2019 en abril próximo. Este año, entre los nombres elegidos tenemos algunos que ya habían sido nominados, como lo es el caso de Radiohead y Rage Against The Machine, así como también bandas de trayectoria tales como The Cure, Def Leppard, MC5, Roxy Music, Devo, Kraftwerk y The Zombies.

Otros de los finalistas, son los solistas como Stevie Nicks, Janet Jackson o Todd Rundgren. En tanto, la lista es completada por gente como LL Cool J (sin entender el porqué), Rufus And Chaka Khan y John Prine. Los cinco nombres que serán inducidos, se determinarán mediante votación de un jurado, así como también por el público, y serán anunciados en diciembre.

Cabe destacar que una de las reglas del salón es tener al menos 25 años desde el lanzamiento del disco debut, por lo que hay omisiones este año como Björk, Bikini Kill, Suede, The Verve, Rancid, Beck, The Roots, Jeff Buckley, Dave Mathews Band, Wu-Tang Clan, OutKast o Snoop Dogg (considerando la inclusión del hip hop durante el último tiempo), quienes a pesar de ser elegibles, no fueron nominados. En tanto, Devo, Roxy Music, Stevie Nicks, Todd Rundgren, John Prine y Def Leppard, fueron nominados por primera vez.