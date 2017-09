Radiohead publica tema colaborativo con Hans Zimmer: “(Ocean) Bloom”

Como te contábamos hace un par de semanas, Hans Zimmer y Radiohead colaboraron en una canción para la segunda temporada de la serie de la BBC, “The Blue Planet” -ahora, “Blue Planet II“-, cuyo score completo está a cargo del compositor alemán.

Se trata de una nueva versión de “Bloom“, tema que la banda encabezada por Thom Yorke incluyó originalmente en su disco “The King Of Limbs” (2011). Rebautizado como “(Ocean) Bloom“, en aquel también participa la BBC Concert Orchestra.

Te invitamos a escuchar la canción aquí:

Here is the BBC’s Blue Planet II prequel accompanied by the new track (ocean) bloom: a collaboration between @Radiohead & @HansZimmer pic.twitter.com/VsazdZU61X

