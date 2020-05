Radiohead publica en streaming show del festival Summer Sonic 2016

Hace un tiempo, Alison Mosshart estrenó su primera canción como solista con “Rise“, y ahora, llega con un segundo track fuera de su trabajo en The Kills y The Dead Weather. Se trata de la canción “It Ain’t Water“, la que cuenta con producción de nuestro querido Alain Johannes, y que será parte de un 7″ que se publicará el 31 de julio a través de Domino.

Mira el video a continuación: