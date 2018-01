Radiohead niega que haya demandado a Lana Del Rey

El día de ayer, Lana Del Rey señaló a través de Twitter que Radiohead había interpuesto una demanda contra ella por una supuesta infracción a la ley de derechos de autor, esto, ante las similitudes que tiene el tema “Get Free” -del último LP publicado por la artista norteamericana, “Lust For Life” (2017)- con “Creep“, el clásico de los británicos incluido en “Pablo Honey” (1993).

Sin embargo, en horas recientes, un representante de los autores de “Karma Police” indicó que tal demanda no existe, y que, desde agosto pasado, sólo se habían producido algunas “discusiones” entre las dos partes por el problema. El comunicado también aclara que Radiohead no pretende el 100% del crédito por la canción, como Del Rey había puntualizado en sus dichos.

Puedes leer el escrito completo a continuación:

Como editor de música de Radiohead, es verdad que hemos estado en discusiones con los representantes de Lana Del Rey desde agosto del año pasado. Está claro que los versos de “Get Free” utilizan elementos musicales que se pueden encontrar en los versos de “Creep”, por lo mismo hemos solicitado que esto sea reconocido a favor de todos los escritores de “Creep”. Para dejar las cosas claras, no se ha realizado ninguna demanda, y Radiohead no ha dicho que “sólo aceptará el 100% de la publicación de “Get Free”“

Acá puedes revisar el tweet original de la autora de “Born To Die“:

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 de enero de 2018