Radiohead demanda a Lana Del Rey por infracción a ley de derechos de autor

El asunto es así: el último disco de estudio publicado por Lana Del Rey -“Lust For Life” (2017)- incluye una canción titulada “Get Free“, una que en opinión de Radiohead tiene muchas similitudes con el que quizás sea el más grande de sus himnos, “Creep“, parte de “Pablo Honey” (1993).

Es por esto que la banda británica tomó acciones legales ante lo que considera una infracción a la ley de derechos de autor. Fue la misma cantante norteamericana quien confirmó la noticia a través de redes sociales, esto, después de muchos rumores que apuntaban a la situación.

Esto fue lo que escribió la compositora:

Es cierto lo de la demanda. Aunque sé que mi canción no estuvo inspirada en “Creep”, Radiohead siente que así es y quiere el 100% de la publicación. Ofrecí el 40% durante los últimos meses, pero sólo aceptarán el 100%. Sus abogados han sido implacables, así que nos veremos en la corte

Recordemos que en el pasado Radiohead tuvo que acreditar como coautores de “Creep” a Albert Hammond y Mike Hazlewood ante el parecido que tiene con “The Air That I Breathe“, canción de su propiedad popularizada por The Hollies en 1973.

Nosotros nos preguntamos si realmente estamos ante un caso de plagio. Puedes juzgarlo tú mismo a continuación: