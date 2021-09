Radiohead anuncia reedición de “Kid A” y “Amnesiac” con tracks inéditos

Siempre es bueno tener novedades de Radiohead, y hoy es una de esas ocasiones, ya que la banda acaba de anunciar el lanzamiento de una reedición especial que incluirá sus álbumes “Kid A” (2000) y “Amnesiac” (2001), además de un tercer disco con material inédito de ambos LP. “KID A MNESIA” será publicado el próximo 5 de noviembre a través de XL Recordings en una serie de formatos, entre los que se incluye una edición regular y deluxe en vinilo, edición limitada en cassette, edición triple en CD y también de manera digital. Como si eso fuera poco, también se publicarán dos libros de arte a cargo de Thom Yorke y Stanley Donwood, los que incluirán material visual de ambas eras.

“Kid Amnesiae” es el nombre del disco de material extra que incluirá esta colección, recopilando canciones de las sesiones de grabación de ambos discos. Una de ellas es “If You Say The World“, que puedes escuchar más abajo, ya que fue estrenada como adelanto de este lanzamiento.

A continuación te dejamos con el tracklist del disco de material adicional y un primer adelanto.

Tracklist de “Kid Amnesiae”: