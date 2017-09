R.E.M. reeditará “Automatic For The People” con material inédito

Sin la necesidad de vivir del pasado siendo una mala copia de ellos mismos -como muchos de los grupos que agonizan actualmente en el circuito-, el 2011, después de 31 años de historia, R.E.M. puso fin a su carrera de la forma más digna posible, dejando tras de sí un catálogo interminable de registros que fueron, y todavía son, resultado de admiración tanto para el público, sus pares y la crítica.

Es por esto que cuando se anuncia la reedición de uno de sus discos no queda más que celebrar, más todavía si se trata de su trabajo más importante. Hablamos de “Automatic For The People” (1992), producción que esta temporada está cumpliendo nada menos que 30 años.

A propósito de lo último es que el grupo anunció el lanzamiento de una reedición del álbum con material inédito de la época, tal como hicieran con “Out Of Time” (1991) en 2016. La colección incluirá al disco original remezclado en formato Dolby Atmos, siendo el primer trabajo de este tipo en ser comercializado. Además de esto, el registro también sumará 20 demos de sus sesiones de grabación a principios de los noventa.

Puedes revisar el trailer y el primer anticipo del álbum -un demo titulado “Mike’s Pop Song“- a continuación: