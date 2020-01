Quilapayún conmemorará 50 años de la Cantata de Santa María en Matucana 100

Más allá de cualquier rumor sobre su salud, Ozzy Osbourne sigue vigente mientras se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum de estudio. “Ordinary Man“, será editado tentativamente durante este mes de enero -sin todavía tener una fecha concreta-, y ya cuenta con dos adelantos: “Under The Graveyard” y “Straight To Hell“, cuyo videoclip acaba de ser estrenado.

Esta canción, cuenta con la colaboración de Slash a cargo de la guitarra, siendo apenas uno de los múltiples colaboradores que estarán presentes en el primer lanzamiento solista del músico en casi 10 años, sucediendo al álbum “Scream” de 2010. Además del miembro de Guns N’ Roses, estarán presentes nombres como Andrew Watt en guitarra, Duff McKagan en el bajo, y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en la batería.

Mira el video a continuación: