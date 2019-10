Queens Of The Stone Age reeditará cuatro álbumes en vinilo

“Rated R” (2000), “Songs For The Deaf” (2002), “Lullabies To Paralyze” (2005) y “Era Vulgaris” (2005): esas cuatro impresionantes obras serán las que Queens Of The Stone Age volverá a editar en vinilo, llegando las primeras dos el 22 de noviembre, mientras que las otras lo harán el día 20 de diciembre. Cada una vendrá en una edición de vinilo de 180 gramos, siendo más que nada una especie de restock en vez de una nueva edición como tal.

Revisa estos lanzamientos en detalle a continuación: