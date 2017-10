Queens Of The Stone Age, Morrissey y The National se presentaron en Later… With Jools Holland

miércoles, 4 de octubre de 2017 | 9:54 am

La noche de ayer, Later… With Jools Holland tuvo un capítulo que seguramente será recordado por mucho tiempo más. Y es que el programa de la BBC juntó en una sola jornada a los norteamericanos de Queens Of The Stone Age y The National, más el británico Morrissey, quienes se presentaron para mostrar sus respectivos nuevos materiales.

Mientras QOTSA llegó sólo con Josh Homme y Dean Fertita -acompañados de una sección de cuerdas para interpretar “Villains Of Circumstance” del excelente “Villains” (agosto, 2017)-, The National lo hizo con formación completa para tocar dos temas -“Day I Die” y “The System Only Dreams In Total Darkness“- del también grandísimo “Sleep Well Beast“. En tanto, el ex The Smiths se despachó una versión de “Spent The Day In Bed“, primer single de su próximo disco, “Low In High School“, que tendrá su lanzamiento este 17 de noviembre.

Puedes ver los registros de todos los shows a continuación:

