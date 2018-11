Queen se convierte en una de las bandas más escuchadas de Spotify

No hay duda de que la cinta “Bohemian Rhapsody” (Bryan Singer, 2018), que retrata la vida de Queen, se ha transformado en todo un éxito, masificando de paso las canciones compuestas por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Es por lo anterior que no resulta un misterio el hecho de que la banda se ha transformado en una de las más escuchadas del servicio de streaming Spotify, alcanzando más de 26 millones de oyentes durante los últimos 30 días y superando así a varios exponentes del género más popular del mundo: el reggaetón.

Canciones como “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now” o “Another One Bites The Dust”, superaron a artistas como Shakira, Maluma, Becky G o Nicky Jam, quienes poseen cifras que van de los 12 a los 18 millones de oyentes mensuales. En cuanto al único al cual la banda no ha podido superar (aún), es al colombiano J Balvin, cuyo número de reproducciones ronda los 41 millones de personas mensuales.