Queen publica canción inédita de 1988: “Face It Alone”

Luego de varias semanas en que Roger Taylor y Brian May, los únicos miembros actuales de Queen, tantearan la llegada de música inédita con el fallecido Freddie Mercury, finalmente se ha liberado un track correspondiente a las sesiones del álbum “The Miracle” (1988), el que estuvo casi abandonado durante mucho tiempo. Se trata de “Face It Alone“, canción en donde escuchamos a la banda muy en la senda de aquel disco que contó con canciones como “I Want It All” y “The Miracle“, con un sonido de corte teatral gracias a la voz del frontman.

La canción aparecerá también en una edición deluxe de aquel álbum, el que tendrá ocho discos con una serie de grabaciones completamente inéditas, entre ellas seis canciones que se podrán escuchar por primera vez. Cabe señalar que este lanzamiento es la primera vez en ocho años en que tenemos música de la banda junto a Mercury, ya que en 2014 se publicó la recopilación “Queen Forever“, con canciones inéditas. Esta nueva edición del octavo LP de Queen, será publicada el próximo 18 de noviembre en una serie de formatos.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist, la canción inédita y el contenido del boxset.

Tracklist de “The Miracle: Super Deluxe Collector’s Edition”:

CD1 – 2011 Bob Ludwig Master

Party Khashoggi’s Ship The Miracle I Want It All The Invisible Man Breakthru Rain Must Fall Scandal My Baby Does Me Was It All Worth It

CD2 – The Miracle Sessions

Party (Original Take) Khashoggi’s Ship (Original Take) The Miracle (Original Take With John’s Ending) I Want It All (Original Take) The Invisible Man (Early Version With Guide Vocal) When Love Breaks Up (Demo) Breakthru (Real Drums And Bass) Rain Must Fall (Demo) Scandal (Original Rough Mix) My Baby Loves Me Was It All Worth It (Original Take) You Know You Belong To Me I Guess We’re Falling Out (Demo) Dog With A Bone Water (Demo) Face It Alone

CD3 – Alternative Miracle

I Want It All (Single Version) Hang On In There [B-Side] Breakthru (12” Version) Stealin’ [B-Side] The Invisible Man (12” Version) Hijack My Heart [B-Side] Scandal (12” Version) My Life Has Been Saved [B-Side] Stone Cold Crazy (Live At The Rainbow, London ’74) [B-Side] My Melancholy Blues (Live At Houston, Texas ’77) [B-Side] Chinese Torture [Instrumental]

CD4 – Miracu-mentals

Party (Instrumental) Khashoggi’s Ship (Backing Track) The Miracle (Backing Track) I Want It All (Backing Track) The Invisible Man (Backing Track) Breakthru (Backing Track) Rain Must Fall (Backing Track) Scandal (Backing Track) My Baby Does Me (Backing Track) Was It All Worth It (Backing Track)

CD5 – The Miracle Interviews

Queen For An Hour (Trailer) Queen For An Hour (Roger, John, Freddie & Brian with Mike Read) Queen For An Hour (Trailer Out-takes) Rockline (Brian & Roger with Bob Coburn)

DVD / BLU-RAY – The Miracle Promo Videos

I Want It All (Promo Video) Breakthru (Promo Video) The Invisible Man (Promo Video) Scandal (Promo Video) The Miracle (Promo Video) Was It All Worth It (Promo Video) The Making Of The Miracle Videos (Mini Doc) The Miracle Interviews (Mini Doc) The Making Of The Miracle Album Cover (Mini Doc)

LP – Long Lost Original LP Cut

Party [Side A] Khashoggi’s Ship [Side A] The Miracle [Side A] I Want It All [Side A] Too Much Love Will Kill You [Side A] The Invisible Man [Side A] Breakthru [Side B] Rain Must Fall [Side B] Scandal [Side B] My Baby Does Me [Side B] Was It All Worth It [Side B]

Escucha el track a continuación: