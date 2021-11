PUP estrena dos nuevas canciones: “Waiting” y “Kill Something”

En 2018 fue la última vez que Beach House publicó un álbum de estudio, ya que ese año lanzaron el aclamado “7“, el que finalmente tendrá un sucesor. Esto, porque la banda acaba de anunciar los detalles de su octavo larga duración, “Once Twice Melody“, el que llegará en cuatro partes diferentes los días 10 de noviembre, 19 de diciembre, 19 de enero y 18 de febrero, siempre a través del sello Sub Pop Records.

Serán 18 canciones en total publicadas en cuatro partes, por lo que mañana ya tendremos disponible la primera de ellas que incluye los tracks “Once Twice Melody“, “Superstar“, “Pink Funeral” y “Through Me“. Este trabajo además es el primero producido completamente por el dúo de Victoria Legrand y Alex Scally, así como también la primera vez que utilizan un ensamble de instrumentos clásicos como acompañamiento. El LP, además, contó con sesiones de grabación en los estudios Pachyderm de Cannon Falls, Minnesota, el United Studio en Los Angeles, y los Apple Orchard Studios de Baltimore.

A continuación te dejamos el detalle de las cuatro partes y sus fechas de lanzamiento.

Chapter 1 (10/11/2021)

Once Twice Melody Superstar Pink Funeral Through Me

Chapter 2 (08/12/2021)

Runaway ESP New Romance Over and Over

Chapter 3 (19/01/2022)

Sunset Only You Know Another Go Around Masquerade Illusion of Forever

Chapter 4 (18/02/2022)