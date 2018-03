Publicarán tres registros de David Bowie con material inédito

Quedan un par de semanas para que The Voidz tenga su regreso discográfico, sin embargo, la banda antes conocida como Julian Casablancas + The Voidz no escatima con los adelantos del álbum, uno que se titulará “Virtue” y que tendrá su lanzamiento el próximo 30 de marzo.

Con tres anticipos previos -“Leave It In My Dreams“, “QYURRYUS” y “Pointlessness“-, los encabezados por el cantante de The Strokes compartieron un cuarto single. Aquel se trata de “All Wordz Are Made Up” y lo puedes escuchar a continuación: