Publicarán grabaciones inéditas de David Bowie versionando “Mother” de John Lennon y “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan

2021 marcará los 5 años desde el fallecimiento de David Bowie, por lo que ya comienzan a surgir algunos lanzamientos de cara al próximo año. En este caso, se trata de dos grabaciones inéditas del músico que habría cumplido 74 años el próximo 8 de enero, siendo estas los covers de “Mother” de John Lennon y “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan, que serán publicados en vinilos de 7″ en esa misma fecha.

Por supuesto, ambos tracks también llegarán a las plataformas de streaming, aunque no se ha especificado si será el mismo día o más adelante. La versión de “Mother“, fue grabada por Tony Visconti en 1998 con la intención de ser incluida en un álbum tributo a Lennon que nunca se materializó, mientras el otro track proviene de las sesiones de “LiveAndWell.com“, ese mismo año, con ambos tracks contando con la presencia de Reeves Gabrels, guitarrista y asiduo colaborador de Bowie.

To mark what would have been David Bowie’s 74th birthday, two previously unreleased cover versions, John Lennon’s MOTHER and Bob Dylan’s TRYIN’ TO GET TO HEAVEN, will be released as a limited edition 7” single on 8th January next year. Full press release: https://t.co/cW5mqivAdI pic.twitter.com/dctlfk2T5P

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) December 16, 2020