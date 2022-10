Publicarán ediciones deluxe de “Heaven And Hell” y “Mob Rules” de Black Sabbath

Dos de los álbumes más recordados de Black Sabbath recibirán una especial reedición, ya que se ha anunciado el lanzamiento de versiones deluxe de “Heaven And Hell” y “Mob Rules“, los discos que la banda publicó junto a Ronnie James Dio en 1979 y 1980. Estas ediciones especiales llenas de extras llegarán los días 4 y 18 de noviembre, respectivamente, en formatos de CD y vinilo con tracks inéditos.

Entre los extras que contendrá “Heaven And Hell: Deluxe Edition“, hay versiones en vivo de tracks como “Children Of The Sea” y “Die Young“, grabados en un show en Hartford, Connecticut de 1980. En tanto, “Mob Rules: Deluxe Edition” tendrá como extras algunos tracks del álbum “Live At Hammersmith Odeon“, y una nueva versión de “The Mob Rules“, además de un show completo nunca antes publicado hasta ahora.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist y portada de cada edición.

Tracklist de “Heaven And Hell: Deluxe Edition”:

Disco 1: Original Album (2021 Remaster)

Neon Knights Children Of The Sea Lady Evil Heaven And Hell Wishing Well Die Young Walk Away Lonely Is The Word

Disco 2: Bonus Tracks

Children Of The Sea – Live B-Side Of “Neon Knights” Heaven And Hell – Live B-Side Of “Die Young” Lady Evil – 7 Mono Edit (unreleased on CD)

Hartford Civic Center, Hartford, CT (August 10, 1980)

Neon Knights Children Of The Sea Heaven And Hell Die Young

Hammersmith Odeon, London (Dec 31, 1981- Jan 2, 1982)

E5150 Neon Knights Children Of The Sea Heaven And Hell

Tracklist de “Mob Rules: Deluxe Edition”:

Disco 1: Original Album (2021 Remaster)

Turn Up The Night Voodoo The Sign Of The Southern Cross E5150 The Mob Rules Country Girl Slipping Away Falling Off The Edge Of The World Over And Over

Bonus Tracks

The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version Die Young – Live B-Side Of “Mob Rules” 7″ The Mob Rules – New 2021 Mix *

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 – 2/1/82)

Country Girl Slipping Away The Mob Rules Voodoo

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

Intro * Neon Knights *

Disco 2: Bonus Tracks

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

N.I.B. * Children Of The Sea * Voodoo * Black Sabbath * War Pigs * Drum Solo * Iron Man * The Mob Rules * Heaven And Hell * Guitar Solo * Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise * Paranoid * Children Of The Grave *

*Track inédito.