Publicarán disco de John Coltrane con material inédito

Esta mañana nos desayunábamos con una inesperada y triste noticia: Anthony Bourdain, el conocido chef, presentador de televisión y escritor norteamericano, era encontrado muerto en un hotel de Francia, país en el que se encontraba para grabar un capítulo de su show en CNN, “Unknown Parts“. De acuerdo a los reportes entregados por la misma cadena internacional de noticias, Bourdain fue hallado sin vida por su amigo y colaborador, Eric Ripert, quien trabajaba con el chef desde hace mucho tiempo. Desde CNN confirmaron que el deceso se produjo por un suicidio.

Reconocida y celebrada era la relación que Bourdain mantenía con el mundo de la música, principalmente con el rock. Ferviente seguidor del punk y enfático al destacar los trabajos más importantes del género, el profesional fue reconocido entre sus pares de la disciplina gastronómica como el verdadero rockstar de la cocina, algo que también se extrapolaba a la parte social porque Bourdain tuvo una enérgica postura anti-Trump y defendió permanentemente el trato hacia los inmigrantes.

En su carrera y por el espacio que fue creando en sus programas, Bourdain pudo entrevistar a figuras como Iggy Pop, Serj Tankian (quien hace poco lo guió en un recorrido cultural y culinario por Armenia), Dan Auerbach y Patrick Carney (Black Keys), Marky Ramone, Jack White, Alison Mosshart, Ted Nugent y compartir con tantos otros como Josh Homme y Mark Lanegan. Incluso, estos dos últimos crearon el tema principal del programa “Anthony Bourdain: No Reservations“, que el cocinero condujo desde 2005 hasta 2012.

Por supuesto, las reacciones ante lo ocurrido no se hicieron esperar. Estos son algunos de los sentidos mensajes ante la partida de Anthony Bourdain:

MESSAGE FROM IGGY: “I’m in shock having just heard that Anthony Bourdain has passed away. I loved the guy, and he was a light of kindness and good vibes in my life. Iggy Pop” — Iggy Pop (@IggyPop) 8 de junio de 2018

Utterly shocked by news of @Bourdain‘s passing. We’ve lost an honest broker of life, cuisine, culture and truth. I was honored to spend time with him in Armenia for @PartsUnknownCNN. Our love and condolences go out to his family & all those he touched with his beautiful spirit. pic.twitter.com/yOrgyBuP6x — Serj Tankian (@serjtankian) 8 de junio de 2018

I’m heartbroken. @Bourdain was such a positive force in my life and so many others. A great friend and artist. What a sad fucking day — mark lanegan (@marklanegan) 8 de junio de 2018

Anthony Bourdain was so talented and smart.Loved… https://t.co/EHn8T7MkhI — Marky Ramone (@MarkyRamone) 8 de junio de 2018

Bourdain’s exceptional writing made this one formerly picky, fearful eater very brave and want to try everything and I’ll always be grateful for him and the worlds he opened — 🇵🇷 Lin-Manuel Miranda 🏳️‍🌈 (@Lin_Manuel) 8 de junio de 2018

Adios & Godspeed my kill it & grill it bloodbrother Anthony Bordain — Ted Nugent (@TedNugent) 8 de junio de 2018

This is so sad to hear about the death of Anthony Bourdain. Yet another suicide. On the outside it seems like one has everything going for them. But the demons inside are another story. Our thoughts are with his family and friends and with all those… https://t.co/iegwAKN9Nh — FOGHAT (@FOGHAT) 8 de junio de 2018

An intellectual, raconteur, kind soul, who was as real as they come… pic.twitter.com/PgOX1ZqJRL — Third Man Records (@thirdmanrecords) 8 de junio de 2018

RIP Anthony Bourdain. I read and loved Kitchen Confidential while I was working as a chef at Groucho St Jude in Glasgow. It was the first book since Down & Out In Paris & London that captured some of the intensity, danger and excitement of life in a kitchen. — alex kapranos (@alkapranos) 8 de junio de 2018