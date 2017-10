Publican versiones inéditas de “We Are The Champions” y “We Will Rock You” de Queen

Esta temporada se cumplen nada menos que 40 años desde que Queen tuviera el lanzamiento de “News Of The World” (1977), uno de los discos más importantes de la banda británica porque en aquel se incluyen dos clásicos monumentales: “We Are The Champions” y “We Will Rock You“.

Pues bien, para celebrar el acontecimiento es que el próximo 17 de noviembre se publicará una reedición del álbum con material inédito. Precisamente de los temas mencionados es que se acaban de liberar dos raras versiones, ambas con nuevas partes vocales y en guitarra.

Puedes escucharlas a continuación:

