Publican cover inédito de “Mannish Boy” por Jimi Hendrix

Como te contábamos hace poco más de un mes, Sony Legacy Recordings anunció el lanzamiento de un nuevo disco de Jimi Hendrix con material inédito. Aquel se titulará “Both Sides Of The Sky“, contará con 13 canciones, tendrá su salida el próximo 9 de marzo, y cerrará una trilogía de registros nunca antes publicados que comenzó en 2010 con “Valleys Of Neptune“, y siguió en 2013 con “People, Hell And Angels“.

Pues bien, el día de hoy se reveló el primer adelanto del álbum, nada menos que una versión inédita hecha por el guitarrista para el clásico “Mannish Boy“, original del también legendario Muddy Waters. El tema, además de ser grabado durante abril de 1969 en Nueva York, cuenta con la base de “Message To Love“, el maravilloso corte que Hendrix facturó en su álbum en vivo de 1970, “Band Of Gypsys“. Puedes escuchar la canción más abajo.

Recordemos que “Mannish Boy” era una interpretación regular en las presentaciones de Hendrix, incluso, se incluyó una versión en el álbum compilatorio del músico norteamericano, “Blues“, editado en 1994.