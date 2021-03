Publican versión inédita de “Junco Partner” interpretada por Joe Strummer

Desde hace bastante tiempo que Fucked Up viene con un proyecto bastante particular. Este trabajo consiste en publicar una serie de EPs según los años del zodiaco chino, por lo que ahora, la banda publicará “Year Of The Horse” el próximo 5 de marzo, del que además, estrenaron hoy un nuevo adelanto con “Year Of The Horse – Act Two”, siguiendo a lo que es su última entrega relacionada a esta temática, “Year Of The Snake” de 2017.

Este nuevo EP fue grabado entre el 2016 y 2021 junto a extensas canciones y dejando un poco de lado el sonido característico de Fucked Up, y aventurándose en sonidos cercanos al blues, rock clásico, toques de pop, entre más.

A continuación, te dejamos la canción: