Publican versión completa de “Come To Your Senses” de Radiohead

Durante 2006, Radiohead se arrojó en una gira por gran parte del mundo sin tener un disco que promocionar (en 2003 se había publicado “Hail to the Thief” y sólo en 2007 salió “In Rainbows“). Sin embargo, en medio del tour, la banda británica sorprendió con una canción inédita, la que nunca fue parte de sus sets en vivo.

Se trata de un tema titulado “Come To Your Senses“, la que fue interpretada en la prueba de sonido que el grupo realizó para su concierto de California en dicha temporada. Ahora, después de todos estos años, se publicó el audio completo del registro (poco más de siete minutos), del que previamente existía sólo un extracto.

Te dejamos con el material a continuación:

Extracto previo:

Soundcheck completo: