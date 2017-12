Publican última canción en la que participa Lemmy Kilmister

Alrededor de seis meses antes de que Lemmy Kilmister falleciera (fecha de la que increíblemente ya han pasado casi dos años -28 de diciembre de 2015-), el líder de Motörhead entró al estudio de grabación para colaborar en una canción con el guitarrista, Chris Declercq.

Pues bien, el día de hoy ese tema finalmente vio la luz. Se trata de “We Are The Ones“, corte en el que Declercq aporta una filosa guitarra mientras Lemmy entona frases como “Puedo escapar de esta sensación/Sé exactamente lo que necesito” con su característico tono vocal.

Puedes escuchar el tema a continuación: