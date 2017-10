Publican tercer adelanto de la reedición de “The Queen Is Dead” de The Smiths

viernes, 6 de octubre de 2017 | 12:14 am | No hay comentarios

Para el próximo 20 de octubre está agendado el regreso discográfico de The Smiths. No porque la banda haya cumplido el sueño imposible de muchos y se volviera a juntar, sino porque en esa fecha se publicará la reedición del álbum más importante de su carrera, “The Queen Is Dead” (1986).

La colección incluirá varios cortes de carácter inédito en los dos discos que la componen, cuyos primeros adelantos ya fueron presentados con dos extrañas tomas de “There Is A Light That Never Goes Out” y del tema homónimo del LP.

Ahora, el grupo liberó un tercer anticipo mediante un demo de “I Know It’s Over“, el que no dista mucho de la canción original. Puedes escucharla a continuación:

Relacionado