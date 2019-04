Publican registros de Deftones tocando por primera vez en vivo “My Own Summer (Shove It)” y “Be Quiet And Drive (Far Away)”

Mientras Deftones prepara lo que será su nuevo álbum de estudio, no deja de aparecer material de ellos en la web. Ahora, el canal de YouTube DeftonesLive, hecho por fans, publicó dos clips de la banda interpretando por primera vez en vivo canciones de su álbum “Around The Fur” (1997).

Ambos videos datan de un show del conjunto el 11 de septiembre de 1997 en Sacramento, California, previo al lanzamiento del álbum en octubre de ese mismo año, en donde interpretan los tracks “My Own Summer (Shove It)” y “Be Quiet And Drive (Far Away)“.

Mira los registros a continuación: