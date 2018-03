Publican primer adelanto de la reedición de “How The West Was Won” de Led Zeppelin

El próximo 23 de marzo se va a publicar una reedición del álbum en vivo que Led Zeppelin grabó originalmente en 1972 y que posteriormente, en 2003, tendría su salida comercial. Hablamos de “How The West Was Won“.

La producción, el más reconocido en directo de la legendaria banda británica, tendrá una nueva versión a propósito de que el grupo este año está celebrando nada menos que cincuenta años de historia desde su formación en 1968.

Además de este registro, se encuentran contemplados una serie de lanzamientos de la banda, todos estos supervisados por el mismísimo Jimmy Page.

El primer adelanto de este nuevo disco, una explosiva toma de “Immigrant Song“, ya está disponible y lo puedes escuchar a continuación: