Publican nuevo videoclip para “No Woman, No Cry” de Bob Marley

Este año llegará el nuevo álbum de Evanescence, “The Bitter Truth“, el cual se mantiene en pausa debido a la actual pandemia del COVID-19. Sin embargo, eso no es impedimento para que la banda estrene música, ya que el conjunto acaba de liberar un nuevo adelanto de la placa con la canción “The Game Is Over“, track que se suma a la ya conocida “Wasted On You” como las primeras muestras del primer LP que Amy Lee y compañía publicarán desde 2011.

Este viernes 3 de julio llegará un videoclip para acompañar este sencillo, por lo que se espera que -probablemente- el grupo anuncie más novedades sobre este trabajo, que se mantiene en misterio en cuanto a su tracklist y fecha de estreno.

Escucha el nuevo single a continuación: