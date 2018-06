Publican mashup de Slayer y George Michael: “Careless Whisper In The Abyss”

¿Alguna vez tuvieron una pesadilla en la que Slayer y George Michael tocaran música juntos? Bueno, esto se hizo realidad, pero curiosamente de la mejor y más entretenida manera posible.

Y es que un usuario de YouTube acaba de publicar un mashup entre “Careless Whisper” del fallecido compositor británico (canción atribuida al dúo Wham! en muchas partes del mundo, ya que fue compuesta por Michael y su socio Andrew Ridgeley), y “Seasons In The Abyss“, clásico de la banda norteamericana. El experimento no sólo no es malo, sino que calza perfecto y es hasta disfrutable. Revisa el material más abajo.

Nosotros creemos que Deadpool sería el más contento con esto.