Publican documental sobre Coachella: “20 Years in the Desert”

Si hace algunos días confirmaba el lanzamiento de un nuevo álbum solista, la actividad de Alain Johannes suma un nuevo hito para este 2020 con el anuncio de un nuevo proyecto musical, None Of Ones, banda en la se acompañará del artista japonés Anis Shimada, conocido por su trabajo como la voz de MONORAL, además de un viejo conocido como Joey Castillo en la batería.

La banda, según confirmó en su cuenta de Twitter oficial, lanzará su primer álbum próximamente, el que contará con producción del propio Johannes y que esperamos conocer un adelanto próximamente. Para aquellos que desconozcan el trabajo de Shimada, el frontman ha desarrollado una extensa carrera con su banda, en la que destacan álbumes como “Petrol” (2005), “Turbulence” (2007) y “Via” (2008), que dan cuenta de su extensa calidad vocal.

Acá el anuncio oficial:

Welcome to the official account of None Of Ones. The band formed by @AnisMonoral and @AlainJohannes with Joey Castillo on drums.

Produced by Alain Johannes.

1st album coming out soon! Follow us and stay tuned. pic.twitter.com/sDlIo0kJV5

— None Of Ones (@none_of_ones) April 11, 2020