Publican disco homenaje a Elton John y Bernie Taupin: “Revamp And Restoration”

Lo último que publicábamos sobre Elton John en esta tribuna tenía que ver con una colaboración que el legendario músico británico realizaba junto a Jack White para el tema “Two Fingers Of Whiskey“, incluido en el soundtrack del documental “American Epic“.

Pues bien, ahora te contamos que se acaba de lanzar un álbum doble que homenajea la carrera del autor de “Candle In The Wind” y la de su eterno compañero de labores creativas, Bernie Taupin.

Las canciones del registro, titulado “Revamp And Restoration“, fueron escogidas por el propio artista de los anteojos implacables, incluyendo clásicos absolutos como “Tiny Dancer“, “Your Song“, “Daniel“, “Rocket Man” o la misma “Candle In The Wind”.

Mejor todavía, las versiones de los 26 cortes que suma la producción, quedaron a cargo de nombres como el de Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age o The Killers, entre otros (quizás más resistidos).

Puedes escuchar el material completo a continuación: