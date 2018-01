Publican cuatro cassettes inéditos de Nirvana

A sólo unas semanas de que se publicaran unos registros acústicos inéditos de Nirvana, ahora nuevamente se reveló material nunca antes escuchado de la banda originaria de Seattle, sin embargo, esta vez, los audios provienen de un amigo directo de Kurt Cobain.

Se trata de John Purkey, quien tiene un canal en YouTube llamado The Observer, donde regularmente comparte rarezas del grupo tras “Come As You Are“. En esta oportunidad, Purkey publicó cuatro videos que contienen el mismo número de casettes, aquellos, grabados por la banda a finales de los ochenta.

De acuerdo a las descripciones hechas por Purkey en su canal, las cintas le fueron entregadas por el mismo Cobain, incluyendo registros originales de algunas canciones que posteriormente aparecerían en “Bleach” (1989) y en el compilatorio, “Incesticide” (1992), además de grabaciones junto a Dale Crover (histórico miembro de Melvins que tuvo un breve paso por Nirvana) y Chad Channing.

Te dejamos con cada uno de los audios, con sus respectivos track listings, a continuación:

Cassette 1

Track listing:

Paper Cuts (0:38) Downer (05:03) Beeswax (06:53) Aero Zeppelin (09:52) Floyd the Barber (14:36) If You Must (17:03) Spank Thru (21:12) Mexican Seafood (24:57) Pen Cap Chew (27:06) Montage of Heck (30:06)

Cassette 2

Track listing:

Blandest (00:47) Mr. Moustache (04:37) Sifting (Instrumental) (08:23) Blew (13:51) Spank Thru (16:52) Love Buzz” (Early Single Version?) (20:08) Big Cheese (23:55)

Cassette 3

Track listing:

Intro (00:00) Scoff (01:39) Swap Meet (06:02) Blew (09:17) Love Buzz (12:23) About a Girl (16:11) Negative Creep (19:27) School (22:02) Big Long Now (24:50)

Cassette 4

Track listing:

Intro (00:00) Immodium (00:44) Pay to Play (04:04) Sappy (07:39) Polly (11:17) In Bloom (14:19) Lithium” (Mix 6) (19:00) Dive (23:31)

Además de las cintas, Purkey publicó un quinto video en el que explica el origen de todas estas. Revísalo a continuación: