Publican covers de David Bowie a “Mother” de John Lennon y “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan

Ha sido un comienzo agitado para Dale Crover, tanto con su banda Melvins como con su proyecto en solitario. Por esa razón, el baterista de la agrupación estadounidense sigue calentando motores con un nuevo sencillo, titulado “I’ll Never Say”, perteneciente a su próximo larga duración “¡Rat-A-Tat-Tat!”, el que estará disponible este 15 de enero.

Dicho LP ya cuenta con tres adelantos previos: “I Can’t Help You There”, “Tougher” y “Shark Like Overbite”.

Puedes escuchar el track a continuación.