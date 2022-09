Publican cover inédito de “Happy Xmas (War Is Over)” interpretado por Scott Weiland

Scott Weiland publicó en 2011 el álbum de canciones navideñas “The Most Wonderful Time Of The Year“, el que recibirá una reedición especial en vinilo el próximo 21 de octubre, preservando el legado solista del fallecido ex vocalista de Stone Temple Pilots. Los 10 tracks del disco original vendrán acompañados de algunas canciones inéditas, entre las que se incluye una versión de “Happy Xmas (War Is Over)” de John Lennon & Yoko Ono, que puedes escuchar al final de esta nota.

Los otros bonus tracks del disco serán canciones que el músico grabó en los Lavish Studios cuando preparaba esta colección, con rendiciones a “White Christmas,” “Winter Wonderland” y “Have Yourself A Merry Little Christmas”. A continuación te dejamos el tracklist del vinilo, la portada y un adelanto.

Tracklist de “The Most Wonderful Time of the Year: Deluxe Edition”:

Lado A

Happy Xmas (War Is Over) * The Christmas Song I’ll Be Home For Christmas White Christmas Silent Night It’s The Most Wonderful Time Of The Year What Child Is This?

Lado B

Winter Wonderland Have Yourself A Merry Little Christmas Happy Christmas And Many More O Holy Night White Christmas – Lavish Studio Rehearsal * Winter Wonderland – Lavish Studio Rehearsal * Have Yourself A Merry Little Christmas – Lavish Studio Rehearsal *

*Track inédito.